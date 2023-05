"Les Gardiens de la Galaxie" caracolent en tête du box-office nord-américain

Cette estimation, bien qu'inférieure au week-end de sortie d'un autre Marvel, "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" (187 millions), reste "excellente pour une suite Marvel", selon l'analyste David A. Gross.

En quatrième position avec 3,4 millions de dollars, se trouve "Are you there God? It's me, Margaret", comédie dramatique sur l'adolescence, adaptée d'un classique de la littérature jeunesse de l'auteure Judy Blume.

Et cinquième, la comédie romantique "Love again: un peu, beaucoup, passionnément", avec Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan, qui récolte 2,4 millions de dollars.

Voici le reste du top 10: