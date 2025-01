"Les gens hurlaient, il n'y avait pas d'issue de secours": le bilan de l'incendie dans un hôtel en Turquie grimpe à 76 morts

La colère gronde en Turquie et dans la station de ski de Kartalkaya (centre) où l'incendie d'un hôtel de luxe, apparemment dépourvu de systèmes de sécurité, a fait mardi au moins 76 morts, selon le dernier bilan disponible en soirée.

Le feu s'est déclenché pour une raison encore inconnue en pleine nuit, à 3h27 du matin selon les autorités, dans l'hôtel Grand Kartal de Kartalkaya, un établissement de douze étages situé à plus de 2.000 m d'altitude, qui accueillait 238 clients en pleines vacances d'hiver en Turquie.

"Il n'y avait pas de pompiers dans les parages. Il a fallu environ une heure à une heure et demie pour qu'ils arrivent", a-t-il assuré à l'agence turque IHA. Parti des étages supérieurs, le sinistre s'est rapidement propagé au reste du bâtiment en raison du bardage extérieur en bois, laissant peu d'échappatoires aux vacanciers endormis.

"Les gens hurlaient, ils ont suspendu des draps pour tenter de sortir, certains ont sauté par les fenêtres mais d'autres avaient des enfants, des amis... Il n'y avait pas d'issue de secours", a dénoncé Atakan Yelkovan, un trentenaire qui logeait au troisième étage avec son épouse et a pu descendre rapidement.

"Les gens appelaient à l'aide, ils demandaient des couvertures pour pouvoir sortir par les fenêtres", a témoigné Baris Salgur, employé d'un hôtel voisin. "On leur a apporté ce qu'on trouvait, des cordes, des oreillers, et même un canapé... Quand les flammes se sont approchées d'eux, certains se sont jetés dans le vide".

Selon la chaîne de télévision privée NTV, trois personnes au moins ont trouvé la mort en sautant par les fenêtres. "Les ultimes recherches seront conduites mercredi matin par les équipes de l'Afad" l'agence de secours turque, a assuré le ministre Yerlikaya faisant valoir la nuit qui gêne les travaux, peu après 22h.

Conformité

Il a promis que "toutes les mesures seront prises si l'enquête montre qu'il y a eu négligence ou que des fautes ont été commises". Mais la colère s'est emparée des médias et des réseaux sociaux, chacun s'interrogeant, une fois de plus après de tels drames, sur les mesures de sécurité et surtout sur la conformité de l'établissement.

Le ministre du Tourisme, Bakan Ersoy, a assuré sur X que l'hôtel avait été inspecté et certifié par les pompiers en 2021 et 2024. Mais plusieurs témoins ont dénoncé l'absence de système d'alerte et d'évacuation. "Aucune alarme ne s'est déclenchée, aucun détecteur de fumée ni escalier de secours alors qu'il y avait de la fumée jusqu'au dixième étage", a affirmé sur les télévisions un quinquagénaire en pleurs, qui séjournait en famille depuis dimanche dans l'établissement.

Les images prises par drone témoignent des ravages dans la toiture et dans les étages supérieurs de l’hôtel, installé au sommet d'une falaise pour disposer d'une vue panoramique, ce qui a compliqué l'intervention des 428 pompiers mobilisés, a précisé le ministre de l'Intérieur, venu sur place avec plusieurs membres du gouvernement.

Quatre personnes ont été arrêtées mardi, dont le propriétaire de l'hôtel, et placées en garde à vue, a annoncé le ministre de la Justice, Yilmaz Tunc. Une enquête a été confiée à "six procureurs", appuyés par un comité d'experts, a-t-il précisé.

Mardi soir, les familles étaient rassemblées devant l'hôpital de Bolu dont la morgue accueille les corps des victimes et dix-neuf blessés, dont une dans un état grave. Devant son parti AKP, réuni en congrès, M. Erdogan a également assuré que "tout sera mis en œuvre pour faire la lumière sur tous les aspects du drame et pour demander des comptes aux responsables".

De nombreux pays, dont l'Allemagne, la Grèce voisine, l'Ukraine, le Pakistan, l'Azerbaïdjan, les responsables de l'Union européenne et le président russe Vladimir Poutine ont adressé leurs condoléances et exprimé leur solidarité après ce drame.