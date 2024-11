Les résultats des élections américaines actualisés en temps réel : Donald Trump proche de la victoire "officielle"

Ce mardi 5 novembre, les Américains se rendaient aux urnes pour élire leur prochain président. Pour vous permettre de suivre cet événement crucial en temps réel, RTL info met à votre disposition un module interactif qui vous donne les résultats actualisés de cette élection. Vous pouvez consulter en un coup d'œil les décomptes des voix État par État, et surtout le nombre de grands électeurs acquis par l'un ou l'autre candidats (le premier a en avoir 270 remporte la Maison Blanche). Les projections sont claires: Donald Trump s'annonce gagnant, et il le sera très probablement. Mais il faut attendre les résultats plus officiels:

Notre module vous permet de plonger dans les détails, que vous souhaitiez suivre de près les États-clés ou explorer la carte complète des résultats. Ce dispositif vous offre une lecture facile et intuitive des tendances de vote, avec des mises à jour en direct pour que vous ne manquiez rien de cette course électorale.

