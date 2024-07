Liberia: appel à l'aide après des inondations ayant affecté des milliers de personnes

La montée des eaux provoquée par de fortes précipitations a fait deux morts et affecté à ce jour "plus de 48.000 personnes" qui ont un "besoin urgent" d'assistance dans les comtés de Montserrado, le plus peuplé du pays et qui comprend la capitale Monrovia, Margibi à 75 kilomètres au nord de Monrovia et Grand Bassa (centre), a indiqué l'agence dans un communiqué.

Les intempéries ont provoqué fin juin le déplacement de 8.000 personnes, dont environ 300 ne sont pas rentrées chez elles, a indiqué mardi à l'AFP un responsable de l'agence joint au téléphone.