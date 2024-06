L'Onu répond aux critiques sur son attitude envers les violations de droits au Xinjiang

Le Haut-Commissaire, Volker Türk et ses services "ont interpellé (les autorités chinoises) sur nos nombreuses recommandations, notamment sur les lois et politiques controversées dans le cadre du Xinjiang, et sur la question urgente du regroupement familial", indique une porte-parole dans un courriel.

Jeudi, plusieurs organisations de défense des droits humains avaient appelé les Nations unies à agir, près de deux ans après la publication d'un rapport explosif détaillant de nombreuses violations au Xinjiang, où vit une minorité musulmane que Pékin est accusé de persécuter.