L'ouragan Milton "extrêmement dangereux" frappe la Floride: découvrez les images impressionnantes de la "tempête du siècle"

L'ouragan Milton parcourt jeudi la Floride, affaibli, mais toujours très dangereux, privant de courant plus de 2,5 millions de foyers et provoquant des inondations, deux semaines après le passage dévastateur de l'ouragan Hélène. Les dégâts sont, par endroits, très impressionants. A St. Petersburg, le toit d'un stade de baseball a été arraché par le vent.

Rétrogradé en fin de journée en catégorie 3 (sur 5), il a encore diminué jeudi matin en puissance (catégorie 1), selon le NHC. Milton était attendu comme "un des ouragans les plus destructeurs depuis plus d'un siècle en Floride", a prévenu Joe Biden mercredi soir.

Avant l'arrivée de l'ouragan sur Tampa, Randy Prior, 36 ans, se disait "nerveux". "On se remet à peine" de l'ouragan Hélène, qui a laissé "les sols saturés" d'eau, observait-il.

Dans une autre grande ville de la côte ouest de l'État, Fort Myers, Debbie Edwards soulignait elle que tout le monde était "anxieux".

"C'est comme si un syndrome de stress post-traumatique s'était installé" après le passage d'un autre ouragan dévastateur, Ian, il y a deux ans. Elle a pourtant décidé de ne pas partir.

Deux semaines après le passage dans le même secteur de l'ouragan Hélène, qui a fait au moins 236 morts à travers le sud-est des États-Unis, dont au moins 15 en Floride, Milton "va être une tempête mortelle et catastrophique", a prévenu Deanne Criswell, directrice de l'agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles (Fema).

Depuis plusieurs jours, les autorités exhortent les habitants des zones concernées par des ordres d'évacuation à partir, assurant qu'il s'agit d'une "question de vie ou de mort".

La Floride, troisième État le plus peuplé du pays qui attire nombre de touristes, est habituée aux ouragans.

Mais le changement climatique, en réchauffant les mers, rend plus probable leur intensification rapide et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.

Davantage d'inondations

Pour le professeur John Marsham, spécialiste des sciences de l'atmosphère, "de nombreux aspects d'Hélène et de Milton correspondent tout à fait" à ce que les scientifiques anticipent en matière de changement climatique.

"Les ouragans ont besoin d'océans chauds pour se former et les températures record des océans alimentent ces tempêtes dévastatrices. L'air chaud retient davantage d'eau, donnant des pluies plus abondantes et davantage d'inondations", explique-t-il.

Dans le même temps, "l'augmentation du niveau de la mer due au changement climatique entraîne une aggravation des inondations côtières".

Depuis plus d'un an, les températures de l'Atlantique nord évoluent sans discontinuer à des niveaux de chaleur record, selon des données de l'observatoire météorologique américain (NOAA).

Alors que républicains et démocrates continuent de s'écharper au sujet de la gestion de ces deux ouragans par le gouvernement fédéral, le président américain Joe Biden a dénoncé l'"avalanche de mensonges" de son prédécesseur et candidat à la Maison-Blanche, Donald Trump, qui accuse son administration d'en avoir fait trop peu et trop tard.

Donald Trump, qui tient régulièrement des propos climatosceptiques, accuse depuis des jours, et sans la moindre preuve, les démocrates d'avoir "volé l'argent" de la Fema pour "le donner à leurs immigrés illégaux".

Des allégations qualifiées mercredi de "dangereuses" et "inadmissibles" par sa rivale pour la présidentielle du 5 novembre, la vice-présidente Kamala Harris.