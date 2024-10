L'Ouzbékistan agrée un ambassadeur afghan, victoire diplomatique du gouvernement taliban

Cette nomination est la dernière d'une série de percées diplomatiques pour le gouvernement taliban qui a participé cet été pour la première fois à des pourparlers sous l'égide de l'ONU et exprimé en septembre son souhait de se rapprocher du bloc des Brics avant le sommet prévu en Russie du 22 au 24 octobre de ce regroupement, associant historiquement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et rejoint par quatre pays (Ethiopie, Iran, Egypte et Emirats arabes unis).

Le représentant pour l'Afghanistan en Ouzbékistan sera Abdul Ghafar Bahr, qui a exercé des fonctions judiciaires dans la province de Kandahar (sud) et à Kaboul.

Lors d'une cérémonie au cours de laquelle Abdul Ghafar Bahr a présenté ses lettres de créance, il "a décrit l'amélioration des relations bilatérales (entre les deux pays, ndlr) comme une phase charnière, espérant de nouveaux progrès", a rapporté sur X le porte-parole du ministère afghan des affaires étrangères, Abdul Qahar Balkhi.