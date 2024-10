Gaza: le Croissant-Rouge fait état de 28 morts dans une frappe israélienne sur une école

"Nos équipes se sont occupées de 28 morts et 54 blessés à la suite du ciblage par l'armée d'occupation israélienne de l'école Rafidah, attenante à notre siège à Deir el-Balah", indique un communiqué du Croissant-Rouge.

Cette attaque est la dernière en date d'une longue série de frappes israéliennes sur des écoles reconverties en centre d'hébergement pour des déplacés de la bande de Gaza où la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas fait rage depuis plus d'un an.

L'armée israélienne accuse les combattants du Hamas d'opérer sciemment à partir d'écoles ou d'infrastructures civiles et de se servir de la population et des déplacés comme de boucliers humains, ce que le Hamas dément.

La guerre en cours a été déclenchée par l'attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sud d'Israël.

L'attaque a entraîné la mort de 1.206 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens et incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza.