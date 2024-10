L'ouragan Milton secoue encore plus la campagne américaine

Dans une sortie d'une familiarité inhabituelle, le président américain a estimé que son prédécesseur devait "faire quelque chose de sa vie", après avoir demandé à ses adversaires républicains de cesser de propager de fausses informations à propos de la gestion des ouragans Hélène et Milton.

L'ouragan Milton a encore davantage secoué jeudi une campagne présidentielle américaine déjà très agitée, en occasionnant des échanges acerbes entre la démocrate Kamala Harris, le républicain Donald Trump et Joe Biden.

A un journaliste qui lui a demandé s'il avait récemment parlé au milliardaire républicain, Joe Biden a lancé: "C'est une blague?" puis il s'est tourné face à la caméra et a déclaré: "A l'ancien président Trump: fais quelque chose de ta vie mon gars, aide ces gens".

Joe Biden et Kamala Harris, accusés par la droite d'avoir failli dans leur réponse à Hélène, qui a ravagé il y a plus d'une semaine des zones du sud-est du pays, ont multiplié ces derniers jours les briefings, communiqués et coups de fil au sujet de l'ouragan Milton, qui vient de frapper la Floride (sud-est).

"Hier (mercredi), j'ai rencontré les représentants de l'administration fédérale qui travaillent sans relâche pour apporter de l'aide aux Américains touchés par Hélène et Milton", a écrit la vice-présidente jeudi sur X.