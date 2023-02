Mali: deux policiers et un gendarme tués dans une attaque dans l'Ouest

L'attaque est survenue à l'entrée de Nara, capitale de la région éponyme située près de la Mauritanie, a affirmé à l'AFP un responsable du gouvernorat. Le poste de contrôle attaqué réunissait des éléments de la police, de la gendarmerie et de la douane.

L'assaut a été mené mardi après-midi par des "jihadistes présumés" et a été repoussé par les Forces de défense et de sécurité (FDS), a indiqué une source policière.

"Une quinzaine d'assaillants" ont été "neutralisés" lors de l'attaque, selon la même source policière.

Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation jihadiste et à une grave crise à la fois sécuritaire, politique et humanitaire. Partie du nord, la violence touche surtout le centre et l'est et s'est depuis étendue aux Burkina Faso et Niger limitrophes.