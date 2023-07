Maroc: RSF appelle à une grâce royale pour libérer des journalistes emprisonnés

"Les voies de recours judiciaires sont épuisées. Ces incarcérations abîment l'image du pays", estime M. Deloire, à l'approche de la fête nationale célébrant l'anniversaire de l'accession de Mohammed VI au trône le 30 juillet 1999.

Il est de tradition au Maroc que le souverain chérifien gracie lors des fêtes nationales et religieuses des dizaines de prisonniers condamnés par les tribunaux.

Le 18 juillet, la Cour de cassation du Maroc, la plus haute instance judiciaire du royaume, a rejeté le pourvoi de MM. Radi (37 ans) et Raissouni (51 ans), confirmant leurs condamnations à respectivement six et cinq ans de prison ferme dans des affaires d'agressions sexuelles (et d'espionnage pour le premier).