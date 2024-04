Meta double ses profits, mais ses investissements dans l'IA inquiètent

Partager:

Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a doublé son bénéfice net au premier trimestre, mais le coût de plus en plus élevé de ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA) inquiète Wall Street. Le numéro deux mondial de la publicité en ligne a vu son chiffre d'affaires trimestriel grimper de 27%, atteignant 36,5 milliards de dollars, dont il a dégagé 12,4 milliards de profits, deux résultats supérieurs aux attentes.

Mais Meta a aussi annoncé mercredi que ses investissements allaient être compris entre 35 et 40 milliards de dollars cette année, plus que prévu, à cause des besoins dans l'IA (infrastructures, recherche et développement, etc). Une information qui a douché le marché: l'action du groupe californien perdait plus de 16% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York. "Je crois que nous avons gagné en optimisme et en ambition sur l'IA", a tenté d'expliquer Mark Zuckerberg, le patron de la société, lors de la conférence pour les analystes.

En retard sur Google et Microsoft dans la course effrénée à l'IA générative (production de textes, images et autres contenus, sur simple requête en langage courant), Meta a dévoilé la semaine dernière la nouvelle version de Meta AI, son assistant qui répond aux questions des utilisateurs, comme ChatGPT. Resté très discret jusqu'à présent, Meta AI va gagner en visibilité sur les plateformes du groupe et en compétences grâce à un nouveau modèle d'IA plus perfectionné, Llama 3. - "Première entreprise d'IA au monde" -