Milton, ouragan de catégorie maximale, menace le Mexique et la Floride

Le Centre américain des ouragans (NHC) a élevé lundi Milton au plus haut de l'échelle, en catégorie 5 (sur 5). Il "s'est rapidement intensifié", passant en quelques heures à peine de la catégorie 3 au plus haut de l'échelle.

De son côté, le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis a précisé que Milton allait rester un ouragan pendant tout le temps qu'il traversera la Floride d'ouest en est.

Dimanche, il avait étendu l'état d'urgence déclaré la veille à 51 comtés sur les 67 que compte cet Etat, le troisième le plus peuplé des Etats-Unis.

En réchauffant les eaux des mers et des océans, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants, selon les scientifiques.