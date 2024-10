Un an après l'attaque du 7 octobre: des dirigeants ne veulent pas oublier l'"horreur", d'autres accusent Israël

Un an après, des dirigeants, notamment occidentaux, ont redit lundi leur "horreur" au souvenir des attaques "atroces" commises par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et leur attachement à la paix, le sort des Palestiniens continuant de susciter des manifestations à travers le monde.

Elle a pris par surprise le pays un jour de fête religieuse juive et entraîné la mort de 1.206 personnes puis une guerre dévastatrice d'Israël contre la bande de Gaza qui a fait près de 42.000 morts et l'ouverture d'un autre front au Liban mi-septembre visant le Hezbollah pro-iranien.

D'Amsterdam à Tokyo, en passant par Washington ou Ankara, de nombreuses déclarations ainsi que des rassemblements avec la communauté juive, mais aussi des manifestations pro-palestiniennes, ont marqué l'anniversaire de cette journée de massacres, la plus meurtrière dans l'histoire de l'Etat hébreu.

En Argentine, où vit la plus importante communauté juive d'Amérique latine, des milliers de personnes ont participé à une manifestation à Buenos Aires. "Ramenez-les à la maison maintenant", a écrit sur X en anglais et en hébreu le président Javier Milei en référence aux otages du Hamas.

Les réactions ont été bien différentes en Turquie, au Pakistan et dans d'autres pays à majorité musulmane."Israël paiera tôt ou tard le prix du génocide qu'il commet depuis un an et qu'il poursuit", a asséné le président turc Recep Tayyip Erdogan.

En Asie, des Philippines à l'Inde, des drapeaux palestiniens ou des pancartes dénonçant le martyre de Gaza ont été brandis par des manifestants. Des milliers de personnes ont pris part à des manifestations au Pakistan, dont les plus importantes ont eu lieu dans la mégapole portuaire de Karachi et dans la ville de Lahore."Nous sommes ici pour rendre hommage à toutes ces mères qui ont perdu leurs enfants", a déclaré Zehra Razi, une manifestante de 28 ans dans le centre de Karachi.