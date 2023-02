MMA: contre Jon Jones, Ciryl Gane évoque "le plus gros combat de (sa) carrière"

Le combattant français de MMA Ciryl Gane, qui vise la ceinture UFC des lourds le 4 mars prochain à Las Vegas, considère son affrontement contre l'Américain Jon Jones comme le "plus gros combat de (sa) carrière".

"Affronter quelqu'un de ce calibre, ce n'est pas commun, c'est sûr", a déclaré Ciryl Gane à l'AFP jeudi, quelques jours de son départ pour Las Vegas.

A 35 ans, Jon Jones est vu comme une légende du MMA. Invaincu depuis 2009, il a dominé pendant des années la catégorie des mi-lourds de l'UFC et s'est lancé le défi de monter dans la catégorie supérieure.

"En termes d'enjeu, c'est le plus gros combat de ma carrière. D'une, parce que c'est pour la ceinture, mais aussi parce que c'est face à une personne qui a fait beaucoup dans le MMA. Donc c'est sans aucun doute le plus gros combat de ma carrière et je pense aussi pour le MMA français", a-t-il estimé.

Battu pour le titre en janvier 2022 par Francis Ngannou, Gane a longtemps espéré une revanche contre le Camerounais mais celui-ci a quitté l'UFC en janvier dernier, laissant vacant le titre mondial. "C'est juste dommage pour les fans parce qu'ils avaient envie de revoir ce combat qui était très serré (...) Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a entre la ceinture et moi, que ce soit Francis ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas important", a expliqué Gane.