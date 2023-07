Moscou voit en Pyongyang "un partenaire important"

Des dignitaires chinois sont également attendus, alors que la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques, selon la Corée du Sud, en pleine tension entre d'un côté les Etats-Unis et les Occidentaux qui soutiennent Séoul, et de l'autre la Chine et la Russie qui appuient Pyongyang.

"La RPDC (République populaire et démocratique de Corée, le nom officiel de la Corée du Nord, ndlr) est un partenaire important de la Russie, avec lequel nous sommes liés par une frontière commune et une riche histoire de coopération", a déclaré M. Choïgou, cité dans un communiqué de son ministère.