Nicaragua : nouvelle concession minière attribuée à une société chinoise

Cette concession est la quatrième de la société Xinjiang Xinxin Mining Industry dans le pays, où elle cumule plus de 42.000 hectares de terres à exploiter.

Le géant minier, qui pourra exploiter la concession pendant 25 ans, travaillera par l'intermédiaire de sa filiale dans le pays Xinxin Linze Mineria, détenue par l'homme d'affaires chinois Edward Xiang Liu.

"Une concession minière pour l'exploitation de minéraux métalliques et non métalliques dans le lot appelé Rio Dorado Sur est accordée à l'entreprise Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group", indique la résolution du ministère de l'Energie et des Mines.

Il s'agit d'un terrain de 483 hectares situé à San Juan del Limay, dans le département d'Esteli, à environ 180 km au nord de la capitale Managua.