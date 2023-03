Niger: l'armée affirme avoir tué 79 "terroristes" près du Mali

L'armée nigérienne a affirmé avoir tué la semaine dernière 79 "terroristes" lors d'une opération de ratissage dans l'ouest du Niger et jusqu'au Mali voisin, après le meurtre d'au moins 17 militaires nigériens en février, a annoncé vendredi le ministère de la Défense.

Cette opération a également permis la destruction d'une centaine de motos et de moyens de communication, et de récupérer des armes et des munitions, a précisé le ministère.

Une poursuite a été engagée après que des éléments de l'opération antidihadiste nigérienne Almahaou ont été pris à partie le 10 mars par un "groupe armé terroriste" dans la zone de Tiloa, située dans le département de Banibangou, frontalier du Mali, selon cette source.