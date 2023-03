Nord-est du Nigeria: 37 pêcheurs tués par des djihadistes

Au moins 37 pêcheurs ont été tués mercredi par des combattants djihadistes dans le nord-est du Nigeria, ont affirmé jeudi à l'AFP deux responsables d'une milice d'auto-défense mise en place par le gouvernement régional et un habitant.

Une insurrection djihadiste sévit depuis plus de treize ans dans le nord-est du Nigeria, où les groupes Boko Haram et Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) contrôlent des pans du territoire et multiplient les attaques contre l'armée.

Ils s'en prennent aussi à des civils, notamment des bûcherons, des agriculteurs et des pêcheurs, qu'ils accusent d'espionner pour le compte de l'armée et des milices locales qui les combattent.

Mercredi, vers 16H00 locales, une dizaine de combattants présumés membres de Boko Haram ont ouvert le feu sur un groupe de pêcheurs en périphérie du village de Guggo, proche de la ville de Dikwa, dans le nord de l'Etat du Borno, selon trois sources locales.

Les combattants djihadistes ont tendu une embuscade aux pêcheurs et ont poursuivi ceux qui tentaient de s'échapper, selon un autre responsable de milice, Umar Ari qui a communiqué le même bilan.