Nouvel accrochage sino-philippin en mer de Chine méridionale

Des navires battant pavillon chinois et philippin sont entrés en collision lundi lors d'un nouvel accrochage près d'un récif disputé en mer de Chine méridionale, les deux pays se rejetant mutuellement la responsabilité de l'incident.

Pékin revendique une grande partie des îles et récifs de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins, et a ignoré la décision d'un tribunal international en 2016 rejetant cette affirmation comme étant sans fondement juridique.

Les tensions entre Pékin et Manille se sont intensifiées ces derniers mois et ont été marquées par une série de confrontations en mer de Chine méridionale.

Le nouvel incident a eu lieu près de l'atoll Sabina, situé à 140 kilomètres à l'ouest de l'île philippine de Palawan.

Selon Manille, c'est la première action hostile de Pékin dans cette zone, où les deux parties stationnent des navires de garde-côtes depuis plusieurs mois et où les Philippines redoutent que la Chine soit sur le point de construire une île artificielle.