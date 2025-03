"Trump a abattu ses cartes, Poutine est sur du velours": quelles leçons tirer de l'échange entre les deux chefs d'État?

Le Républicain a été à la négociation en demandant un cessez-le-feu immédiat. "Il ne l'a pas obtenu", souligne le spécialiste. Il ajoute: "Il a finalement obtenu ce cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Mais globalement, on est à la fin de l'hiver. C'est beaucoup moins important dans le conflit actuel." Et d'asséner: "On voit que c'est plus difficile finalement pour Trump de négocier avec Poutine que d'imposer ses vues à la société américaine, où il a pour le moment un pouvoir très large."

La déception est grande pour les Ukrainiens qui auraient voulu plus, qui auraient voulu un accord de cessez-le-feu, affirme Serge Jaumain. Et pour Donald Trump, "c'est un échec", continue l'expert: "Le président américain est un joueur de poker, comme il le dit si bien. Ici, il a clairement perdu d'une certaine façon. Rappelez-vous de sa campagne, il promettait de régler les problèmes en Ukraine en 24 heures. Puis, il a laissé entendre que c'était simplement une formule."

Pour Serge Jaumain, c'est le Russe qui a les cartes en main: "Ce qui apparaît très clairement, c'est que Poutine ne veut pas négocier. Il veut pousser son avantage. Pourquoi ferait-il autrement? Si je reprends la comparaison avec le joueur de poker, Donald Trump a abattu ses cartes. On connaît son jeu et on sait en plus qu'il veut aller très vite et qu'il est même prêt à lâcher l'Ukraine. Il l'a montré à plusieurs reprises. Donc, Poutine joue sur du velours pour le moment et il n'est absolument pas prêt à terminer ce conflit, quoi que Donald Trump en pense."