Nucléaire : Londres, Washington et Séoul dénoncent du cyberespionnage nord-coréenne

Les services de sécurité britanniques, américains et sud-coréens ont affirmé jeudi avoir mis au jour une campagne de cyberespionnage nord-coréenne visant à "voler" des informations afin de renforcer les ambitions militaires et nucléaires de Pyongyang.

Selon le Centre britannique pour la cybersécurité (NCSC), ces attaques, menées par un groupe nommé Andariel, ont "compromis des organisations à travers le monde pour voler des informations techniques sensibles et classifiées".

Présenté comme dépendant des services nord-coréens, le groupe cible principalement "des entités dans la défense, l'aérospatiale, le nucléaire et l'ingénierie et, dans une moindre mesure, des organisations dans les secteurs de la médecine et de l'énergie", afin d'obtenir des informations concernant contrats, conception et projets, selon l'agence britannique.