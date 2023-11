Otages à Gaza: les négociations dans leur "phase finale", selon le Qatar

"Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord", a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, ajoutant que les négociations étaient dans leur "phase finale".

Le Qatar est partie prenante avec l'Égypte et les États-Unis dans les négociations visant à libérer les otages aux mains des mouvements islamistes palestiniens Hamas et Djihad islamique à Gaza, en échange d'une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas.