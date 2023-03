Panama: un sépulcre pour les migrants morts dans la jungle du Darien

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a remis jeudi aux autorités panaméennes une centaine de niches funéraires destinées à des migrants morts dans la périlleuse traversée de la jungle du Darien avec pour objectif une vie meilleure aux Etats-Unis.

Ces caveaux ont été édifiés au milieu des vestiges de tombes du cimetière du village d'El Real de Santa Maria, à environ 300 kilomètres au sud-est de Panama.

Les autorités panaméennes sont débordées par les centaines de milliers de migrants qui ont traversé en 2022 depuis la Colombie la jungle montagneuse et marécageuse du Darien. Ils ont été plus de 58.000 à emprunter cet itinéraire depuis le début de l'année, après un bilan record de 248.000 personnes recensées en 2022 par Panama.

La majorité de ces migrants viennent d'Haïti, du Venezuela et d'Equateur, mais des Asiatiques, surtout des Chinois et des Indiens, ainsi que des Africains, notamment des Camerounais et des Somaliens, empruntent eux aussi ce dangereux itinéraire.