Pap Ndiaye, un pari raté à la tête de l'Education nationale

Las, la nomination de cet universitaire de 57 ans, spécialiste de l'histoire sociale des Etats-Unis et des minorités, a sonné comme un énième coup politique d'Emmanuel Macron et n'aura pas permis de resserrer les liens avec une République des enseignants en déshérence. La faute à beaucoup d'inexpérience et à un chef de l'Etat omniprésent et omnipotent sur l'école.

Visiblement ému lors de la passation de pouvoir avec son successeur Gabriel Attal, M. Ndiaye a confessé avoir vécu "l'année la plus intense et peut être la plus âpre de (son) existence".

"L'école doit rester aux antipodes du temps politique que nous vivons et qui m'est sans doute un peu étranger car justement mon temps est celui de l'école", a-t-il encore ajouté.