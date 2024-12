PDG milliardaire assassiné en pleine rue de New York: "Les filets se resserrent", voici ce que l'on sait

Près de la scène de crime, ils ont notamment retrouvé un téléphone mobile ainsi qu'une bouteille d'eau sur laquelle des traces ADN ont été prélevées. Et dans le célèbre Central Park, dans lequel se serait rendu le suspect avant de rejoindre la gare, un sac a été retrouvé.

"Les filets se resserrent et nous allons conduire cette personne devant la justice", a-t-il déclaré, selon le tabloïd New York Post.

La police fédérale (FBI) a annoncé aider la police de New York dans la traque et a offert une récompense de 50.000 dollars pour toute information menant à la capture du suspect.

Mobile inconnu

Des images de vidéosurveillance, qui ont fait le tour des Etats-Unis, montrent Brian Thompson marchant à 06H45 mercredi vers l'entrée d'un hôtel où devait se tenir une conférence d'investisseurs, lorsqu'un homme masqué et capuchonné, arme au poing, lui tire dans le dos.

Le dirigeant s'écroule et son décès est constaté à l'hôpital 30 minutes plus tard.

Selon la police, le suspect l'attendait, puis s'est enfui à pied et à vélo électrique, avant de disparaître dans le poumon vert de Manhattan, passé depuis au peigne fin.

Le mobile du crime n'a pas encore été dévoilé par les autorités.

Sur les lieux, les enquêteurs ont retrouvé des douilles gravées des mots "delay" (retarder) et "deny" (refuser), a affirmé le New York Times, ce qui fait référence à des pratiques décriées des assurances santé qui rejettent des demandes de remboursements.

Ce phénomène a été décrypté en 2010 dans le livre "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It", du juriste américain des assurances Jay Feinman.

La veuve de la victime, Paulette Thompson, avait dit dès mercredi à la télévision NBC News que son mari aurait fait l'objet de "menaces de gens (...) Que sais-je, pour une mauvaise couverture (santé)?".

UnitedHealthCare offre des services d'assurance santé à plus de 50 millions d'Américains. Sa maison mère, UnitedHealth Group, compte 440.000 employés et a réalisé 371 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023.