Pérou: 30 ans de prison requis contre Keiko Fujimori

Selon l'accusation, l'entreprise Odebrecht de BTP brésilienne aurait versé à Mme Fujimori 1,2 million de dollars dans le cadre du système de corruption mis en place dans toute l'Amérique latine en échange de contrats publics.

Le parquet accuse Keiko Fujimori, 49 ans, candidate malheureuse à la présidentielle à trois reprises, d'avoir financé ses campagnes de 2011 et 2016 avec de l'argent d'Odebrecht non déclaré dans ses comptes et l'a renvoyée pour blanchiment, crime organisé, obstruction à la justice et fausse déclaration dans une procédure administrative.

Le ministère public a également demandé à la Cour de la priver d'exercer des fonctions publiques pendant 15 ans, ce qui mettrait hors course la dirigeante de Fuerza Popular, le principal parti de droite du Pérou, pour la présidentielle de 2026.