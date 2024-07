Pérou: ouverture du procès contre l'ex-candidate à la présidentielle Keiko Fujimori

Une équipe de magistrats a enquêté six années durant avant de renvoyer la fille de l'ancien président Alberto Fujimori (1990-2000), gracié en décembre 2023 après avoir purgé 16 ans de prison pour crimes contre l'humanité.

Quelque 45 autres personnes sont poursuivies, dont l'ex-mari de Mme Fujimori et d'anciens dirigeants du parti Fuerza Popular, principal parti de la droite péruvienne qu'elle dirige, dans ce procès fleuve qui devrait s'étaler sur plus d'une année.

Le parquet soupçonne Keiko Fujimori, 49 ans, candidate malheureuse à la présidentielle à trois reprises, d'avoir financé ses campagnes de 2011 et 2016 avec de l'argent d'Odebrecht non déclaré dans ses comptes. Renvoyée pour blanchiment, obstruction à la justice et fausse déclaration dans une procédure administrative, elle encourt jusqu'à 30 ans de prison.

Selon l'accusation, l'entreprise de BTP brésilienne aurait versé à Mme Fujimori 1,2 million de dollars dans le cadre du système de corruption mis en place dans toute l'Amérique latine en échange de contrats publics.