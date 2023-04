Plus de 12.000 signataires demandent de ralentir le développement de l'IA

L'initiative émane de l'institut Future of Life, un organisme américain qui met en garde contre les risques liés aux nouvelles technologies et les éventuelles catastrophes que celles-ci pourraient générer. On retrouve parmi les instigateurs le fondateur de Skype Jaan Tallinn. Ce dernier a signé la lettre ouverte, tout comme le patron de Tesla, Elon Musk.

"La recherche et le développement de l'intelligence artificielle doivent être reconcentrés sur la conception de systèmes puissants, mais plus précis, plus sûrs, plus transparents, plus fiables et plus loyaux."