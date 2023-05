Plus de 600 tués en Haïti en avril selon l'ONU

Les violences en Haïti liées au contrôle de territoires par les gangs ont fait plus de 600 victimes en avril à Port-au-Prince, selon l'ONU. "Les Haïtiens ont besoin de soutien et ils en ont besoin maintenant", a affirmé mardi à Genève le Haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk.

Près de 850 personnes avaient déjà été tuées entre janvier et mars, selon les indications du Bureau de l'ONU en Haïti (BINUH). Désormais, la population cherche de plus en plus à mener des représailles contre ceux qui sont suspectés de faire partie de gangs.

En avril, plus de 160 de ceux-ci ont été exécutés ou lynchés par des masses de protestataires. La population a répondu à l'appel de certains responsables politiques de constituer des groupes d'autodéfense.