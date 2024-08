Plus de 800 feux de forêt font rage au Canada

Après avoir reçu un ordre d'évacuation il y a près d'un mois, les habitants n'ont pu retourner dans la ville de Jasper que vendredi dernier. Près d'un tiers de la structure de la ville a été détruit par les incendies. Des photos montrent des zones résidentielles entières consumées par les flammes. Outre les ruines des maisons, des voitures calcinées et des arbres carbonisés étaient visibles. "On a l'impression d'être dans une zone de guerre ou en proie à l'apocalypse", a déclaré un résident.

En raison de ces feux, le parc national, classé au patrimoine mondial de l'Unesco et situé dans les montagnes Rocheuses canadiennes, est fermé aux visiteurs. Toutes les réservations de camping ont été annulées jusqu'au 3 septembre. Les flammes ont dévasté une superficie de plus de 33.000 hectares.

L'année dernière, le Canada a été frappé par des feux de forêt d'une ampleur sans précédent. Les experts estiment que, compte tenu du changement climatique, les incendies seront de plus en plus fréquents et de plus en plus destructeurs.