"C'était la fin du monde": traumatisés, les Réunionnais témoignent de la violence du cyclone Garance

Les Réunionnais restent dimanche sous le choc, deux jours après le passage sur l'île du cyclone Garance, qui a tué quatre personnes.

L'heure était dimanche au début des travaux de nettoyage et de déblaiement après le passage du cyclone et de ses vents à plus de 200 km/h. "Même si nous étions préparés, le cyclone a été très puissant", a souligné le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans Le Figaro dimanche. À lire aussi Le cyclone Garance défigure l'île de La Réunion: le bilan humain grimpe à quatre morts Il a redit que "deux vagues de renforts nationaux sont prévues pour venir en aide à la population", avec une centaine de pompiers en provenance de Mayotte, acheminant 5 tonnes de matériel, ainsi qu'un escadron de gendarmerie, avant, lundi, "100 personnels de la Sécurité civile" arrivant de métropole.

"Tout est perdu" Mais en attendant chez les habitants, le traumatisme est très présent. À La Colline, un quartier excentré de Saint-Denis difficilement accessible autrement qu'en véhicule tout terrain, une Réunionnaise confie, sous couvert de l'anonymat, avoir cru "ne plus jamais voir un autre jour". "On aurait dit que c'était la fin du monde, la rivière était en crue, la pluie tombait sans arrêt et le vent soufflait très fort", décrit-elle. Deux jours plus tard, l'île, qui compte plus de 880.000 personnes, reste "défigurée", selon les termes du préfet, par cet épisode météorologique "brutal et puissant". ©BelgaImage À lire aussi Le cyclone Garance frappe La Réunion avec des rafales dépassant les 200 km/h: "Nous sommes confinés", confie une Belge De nombreuses localités, en plus des vents violents, ont été traversées par des coulées de boue provenant des rivières en crue ou des ravines se jetant dans l'océan. Samedi, en début de soirée, selon le dernier points communiquéspar la préfecture, quelque 970 personnes étaient réparties dans des centres d'hébergement et 120.000 (37% des foyers) restaient privées d'électricité. ©BelgaImage ©BelgaImage