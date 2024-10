Pologne : 63 soldats blessés cette année à la frontière bélarusse

La Pologne, membre de l'Otan et de l'Union européenne (UE), accuse Moscou et Minsk d'organiser un afflux de migrants sur cette frontière, dans le but de déstabiliser la région et l'UE, une accusation rejetée par le régime bélarusse.

"63 soldats ont été blessés alors qu'ils tentaient d'interpeller ou d'empêcher" les migrants de passer la frontière illégalement, a déclaré à la presse le vice-ministre polonais de la Défense Pawel Bejda. Selon lui, les migrants agressent les soldats et garde-frontières à coup de pierres et de branches.