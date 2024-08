Pourparlers à venir sur un cessez-le-feu à Gaza: la présence du Hamas demeure "incertaine", Israël s'insurge

Il a précisé que le Hamas ne participerait pas aux négociations tant que les médiateurs ne présenteraient pas un plan clair pour la mise en œuvre des propositions du président américain Joe Biden. De son côté, Israël accuse le Hamas de ne pas vouloir parvenir à un accord. "Jusqu'à présent, le Hamas continue de poser des conditions et refuse de parvenir à un accord" a dit le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer. " Aujourd'hui, Israël enverra l'équipe de négociation à la date convenue - c'est-à-dire demain, le 15 août - afin de finaliser les détails de la mise en œuvre de l'accord-cadre. C'est le Hamas qui continue à poser des conditions supplémentaires et qui refuse de parvenir à un accord."

Les négociations se dérouleront soit au Caire, soit dans la capitale qatarie, Doha. Les médiateurs américains, qataris et égyptiens ont exhorté Israël et le Hamas à parvenir à un accord. Un cadre a été élaboré, qui prévoit dans un premier temps un cessez-le-feu total et illimité de six semaines. Au cours de cette période, un certain nombre d'otages détenus par le Hamas seraient libérés. En contrepartie, Israël libèrerait des Palestiniens qu'il détient.

Ensuite, les combats cesseraient définitivement et les otages restants seraient libérés. Dans une dernière phase commencerait la reconstruction de Gaza.