Présidentielle américaine 2024: qui a gagné le débat entre Joe Biden et Donald Trump?

Le débat de ce jeudi était tendu entre un Trump plein d'aplomb et n’hésitant pas à aligner les mensonges et un Biden très embrouillé. Serge Jaumain, historien et spécialiste des Etats-Unis, analyse cette étape de la campagne pour la présidentielle américaine de novembre prochain.

Sur la forme, oui. On peut dire qu'il a été meilleur que Joe Biden. Sur le fond, par contre, les fact-checkers s'en donnent à cœur joie pour le moment en montrant qu'il a déroulé des mensonges d'une manière assez effrayante. Donc, il y a une forte différence entre la forme et le fond, mais en réalité, on attendait surtout Joe Biden. On se demandait, vu son âge, vu ses absences, s'il allait être en mesure de montrer qu'il est capable de présider les Etats-Unis pendant quatre ans. Et là, on peut dire que c'est moins une victoire de Donald Trump qu'une défaite de Joe Biden au niveau de la forme, tout au moins.

Et même dans le camp démocrate, c'est la panique. Il y a certains haut-gradés du parti de Joe Biden qui commencent à parler d'un plan B. Il faudrait trouver un remplaçant. Est-ce crédible?

C'est particulier parce qu'on n'a jamais voulu parler de plan B dans le camp démocrate en disant, de toute manière, c'est notre candidat. Et là, pour le moment, on commence à entendre une série de personnes dire qu'il faudrait peut-être penser à remplacer Joe Biden. En même temps, d'autres disent que ce n'est qu'un débat, il a eu une mauvaise passe. Le problème, c'est qu'on va voir ce que disent les sondages, mais il est probable qu'alors qu'on est dans un mouchoir de poche entre Joe Biden et Donald Trump, il est possible que les sondages montrent qu'il faut modifier l'attelage. Le problème, c'est que ça ne s'est pas fait, ça ne s'est jamais fait, et évidemment, la convention démocrate n'a pas encore eu lieu, donc il reste une possibilité de modifier l'attelage. Mais il faudrait d'abord que Joe Biden considère qu'il n'est pas le bon candidat, et on vient de l'entendre, il pense qu'il a fait un bon débat, donc on est loin d'un moment où il va jeter l’éponge.