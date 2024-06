Présidentielle américaine 2024: Joe Biden pourrait-il se retirer?

La performance hésitante du président américain Joe Biden lors du débat sur CNN avec son rival républicain Donald Trump jeudi a suscité des appels de plus en plus nombreux parmi les démocrates pour qu'ils retirent sa candidature à l'élection présidentielle de novembre prochain. "Les partis existent pour gagner", a déclaré un stratège expérimenté du parti au New York Times. "Cet homme sur scène avec Trump ne peut pas gagner".

Étant donné que les primaires démocrates sont déjà terminées et que Joe Biden dispose de suffisamment de soutiens pour être sûr de sa candidature à l'élection présidentielle, le choix de se retirer lui appartient entièrement. Ce n'est qu'ensuite que les démocrates pourront présenter un autre candidat.