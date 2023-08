Primaires de la présidentielle en Argentine: l'ultralibéral Milei en force

L'élection présidentielle d'octobre en Argentine se jouera entre l'économiste ultralibéral Javier Milei, auteur d'une percée spectaculaire, une droitière ex-ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, et l'actuel ministre de l'Economie Sergio Massa (centre-gauche), selon les résultats provisoires des primaires dimanche.

Javier Milei, 52 ans, qui se présente en anti-système contre une "caste politique", a créé la sensation en devenant le candidat recueillant le plus de votes individuels au niveau national, avec plus de 32% des voix, selon les résultats officiels portant sur plus de 64% des bulletins comptés.