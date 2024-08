Procès de Paul Watson: le militant écologiste maintenu en prison au Groenland jusqu'en 5 septembre

"Le tribunal du Groenland a décidé aujourd'hui que Paul Watson sera maintenu en détention jusqu'au 5 septembre 2024 afin de garantir sa présence au moment de la décision d'extradition", dont la date n'a pas été rendue publique, a annoncé la police dans un communiqué.

M. Watson est le fondateur et le président de la Sea Shepherd Conservation Society, une ONG qui vise à protéger les animaux marins et leur habitat dans les océans. L'organisation est connue pour ses actions directes et n'hésite pas à affronter les baleiniers en haute mer.