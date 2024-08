Le défenseur des baleines Paul Watson maintenu en détention au Groenland

Le Japon a demandé son extradition le 31 juillet auprès du ministère danois de la Justice.

La défense du militant de 73 ans, qui demandait sa remise en liberté, estimait disproportionné son maintien en détention plus de trois semaines après son arrestation à Nuuk, la capitale du territoire autonome danois, le 21 juillet.

Elle a fait appel de la décision de la cour.

A la sortie du tribunal de Nuuk, juste avant de monter dans une camionnette de la Police, Paul Watson a lancé à l'AFP que son maintien en détention augmentait la pression sur le Japon de mettre un terme à "ses activités illégales de chasse à la baleine".

- "Scandaleux" -

Fondateur de Sea Shepherd et de la fondation qui porte son nom en faveur des océans, Paul Watson, qui vivait en France depuis plus d'un an, a été appréhendé sur son navire, le John Paul DeJoria, après avoir accosté.