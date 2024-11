Quel bilan après 1000 jours de combats en Ukraine? "On parle de plus d'un million de morts et blessés"

Partager:

Après plus de deux ans et demi de conflit en Ukraine, le bilan humain est lourd avec des pertes considérables. Mais le front semble stagner malgré une récente prise de territoire par les Ukrainiens.

La guerre en Ukraine dure depuis plus de deux ans et demi, laissant derrière elle un lourd bilan humain et des questions quant à une possible résolution du conflit. Selon notre journaliste Chantal Monet, aucun camp ne communique officiellement sur ses pertes, mais le bilan le plus souvent évoqué fait état d'au moins un million de morts et blessés, dont des victimes souvent gravement mutilées. "On évoque 700 000 victimes côté russe et 480 000 côté ukrainien", a-t-elle expliqué en direct dans le RTL info 19h.

Ces dix derniers mois, les Russes ont perdu plus d'hommes que durant les deux premières années de guerre. Les combats sont de plus en plus meurtriers, avec des pertes record ces derniers jours allant jusqu'à 1500-1600 morts quotidiennement.

Sur le terrain, la ligne de front semble stagner, avec une partie du territoire ukrainien (18%, ndlr) toujours contrôlée par Vladimir Poutine, incluant la péninsule de Crimée qu'il a annexée en 2014. Néanmoins, les Ukrainiens ont récemment pris 1000 km² dans le sud de la Russie, à Koursk, avant de reculer légèrement ces dernières semaines, contrôlant encore 600 km² en territoire russe. Cette prise de territoire pourrait être une monnaie d'échange en vue d'éventuelles négociations.

Quant à la fin éventuelle de ce conflit, elle pourrait être envisagée. En effet, l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis précise la perspective de négociations. Le Premier ministre Volodymyr Zelensky appelait encore à une solution diplomatique en 2025. Mais comment cela va-t-il se passer ? Donald Trump va-t-il imposer sa paix ? Va-t-il tout régler avec Vlamidir Poutine ? Quelle sera la place laissée à Zelensky et aux Européens ? Quel rôle allons-nous jouer? "Et puis quelles garanties y aura-t-il pour l'Ukraine ? Comment faire pour que Vladimir Poutine ne recommence pas dans quelques années ? À toutes ces questions, il n'y a pas encore de réponses", a rapporté en direct notre journaliste.