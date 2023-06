Raid de la police albanaise dans le camp de l'opposition iranienne

Environ 1.000 policiers albanais se sont rendus dans la cité Ashraf-3, située à quelques dizaines de kilomètres de la capitale albanaise, Tirana, et qui abrite de nombreux iraniens exilés, opposés au régime dans leur pays, indique le Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) mardi. Environ 100 personnes auraient été blessées lors du raid de la police et une personne est décédée, selon le CNRI et plusieurs médias albanais.