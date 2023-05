RDC: 38 morts dans des affrontements entre milices dans l'Ituri

Son président, Emmanuel Abekane, a appelé le gouvernement à déployer des troupes et à mener des opérations militaires de grande envergure pour déloger les miliciens des localités occupées et permettre ainsi le retour des milliers de personnes déplacées.

La dernière attaque d'envergure attribuée au groupe Codeco dans le territoire de Djugu remonte au 14 avril, avec plus de 40 morts.

Après une décennie d'accalmie en Ituri, province riche en or, le conflit meurtrier entre les Hema et les Lendu a repris à la fin de l'année 2017, provoquant la fuite de plus d'un million et demi de personnes. En cinq ans, plusieurs milliers de civils ont été tués dans cette région de la RDC.