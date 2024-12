Boissons et barres énergétiques, salles de sport, protéines en poudre...: les conseils d'une nutrithérapeute et coach sportive pour éviter les dépenses inutiles

Dans un marché du sport en pleine expansion, les produits et équipements promettant des performances améliorées se multiplient. Mais faut-il vraiment tout acheter pour bien s’entraîner ? Yolaine Mossoux, nutrithérapeute et coach sportive, éclaire sur ce qui est réellement utile... et ce qui ne l’est pas.

Vous pensez qu’il vous faut des boissons énergisantes pour booster vos performances ? Faux, selon Yolaine Mossoux, nutrithérapeute et coach sportive : "À mon sens, ce n'est pas bon, que ce soit pour sportifs ou non, parce que ça fait monter le rythme cardiaque". Autrement dit, elles sont souvent inutiles, voire nuisibles. Et les barres énergétiques ? Là encore, prudence : "On met en avant finalement ce 'low sugar', ce 'high protein', mais souvent, c'est remplacé par des édulcorants comme l'aspartame. Résultat ? Une fringale derrière". Moralité : lisez bien les étiquettes avant d’acheter ces snacks soi-disant miracles.

Compléments alimentaires : le tri des essentiels

Entre les probiotiques, le magnésium, ou encore les oméga-3, difficile de savoir quoi prendre ou éviter. Mais bonne nouvelle : pas besoin de dévaliser la pharmacie ! "On peut remplacer tout ça de manière naturelle", assure la nutrithérapeute. Sa solution ? De la purée d’arachide avec une banane, un carré de chocolat noir avec quelques noix... et voilà un snack efficace et bon marché. Seuls les probiotiques et le magnésium sont à garder en priorité pour soutenir la récupération et l’équilibre.

Et si on zappait la salle de sport ?

Les salles de sport, c’est bien, mais ce n’est pas une obligation pour bouger sans se ruiner. Un tapis de sol, une paire de baskets et des vidéos gratuites en ligne suffisent souvent à faire des miracles. Pour ceux qui tiennent à l’abonnement, prenez le temps de comparer : toutes les salles ne se valent pas, et ce n’est pas toujours la plus chère qui offre le meilleur service.

