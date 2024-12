Trump nomme encore un proche: il choisit l'ex de son fils comme ambassadrice

Donald Trump nomme encore des proches à des postes clés. Mardi soir, le président élu a annoncé avoir choisi l'ex-fiancée de son fils Donald Trump Jr, Kimberly Guilfoyle, comme ambassadrice en Grèce. Il a aussi choisi deux nouveaux ambassadeurs pour le Mexique et la Turquie.

"Depuis de nombreuses années, Kimberly est une amie et une alliée proche", a écrit le président élu sur son réseau Truth Social. "Sa vaste expérience et son leadership dans les domaines du droit, des médias et de la politique, ainsi que sa grande intelligence, font d'elle une personne très qualifiée pour représenter les États-Unis et préserver leurs intérêts à l'étranger", a ajouté le républicain, qui reprendra la tête des Etats-Unis le 20 janvier prochain.