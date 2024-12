Supporters israéliens attaqués à Amsterdam: cinq suspects vont comparaître, dont un pour tentative d'homicide involontaire

Dans la nuit du 7 au 8 novembre, après un match entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv, des supporteurs de cette équipe israélienne ont été pourchassés et battus dans les rues de la capitale néerlandaise. Les autorités ont fait état de cinq personnes brièvement hospitalisées à l'issue de ces attaques, qualifiées d'antisémites par les Pays-Bas et plusieurs pays occidentaux. Selon la police, les tensions étaient vives avant le match de football. Des slogans anti-arabes ont été scandés par des supporteurs israéliens, qui ont également vandalisé un taxi et brûlé un drapeau palestinien.

La police a déclaré qu'elle enquêtait sur au moins 45 personnes en lien avec les violences."Des accusations ont également été portées contre des supporters du Maccabi, qui ont eu un comportement provocateur avant le match", a déclaré le ministère public néerlandais dans un communiqué.

Polarisation

Le premier à comparaître devant les juges mercredi est un homme de 19 ans de la ville de Monnickendam, au nord-est d'Amsterdam. Il est accusé de violences commises autour du stade de l'Ajax, la Johan Cruyff Arena. L'homme aurait notamment crié des slogans antisémites et jeté des pierres sur la police. Il est également accusé d'avoir partagé des informations sur des violences et de possession illégale de feux d'artifice. Plus tard mercredi, un homme de 22 ans originaire de la région d'Eindhoven, dans le sud du pays, comparaîtra pour répondre de l'accusation la plus grave dans ces affaires, celle de tentative d'homicide involontaire, a indiqué le ministère public. L'accusation portée contre lui concerne des agressions commises près de la place du Dam, principale place de la capitale néerlandaise, en marge du match entre l'Ajax et le Maccabi.

Outre les sept suspects qui comparaissent cette semaine, au moins six autres personnes doivent également répondre d'accusations en lien avec les violences survenues ce soir-là et lors des jours après. Trois de ces suspects sont mineurs et leurs affaires seront entendues à huis clos. Les violences de novembre à Amsterdam se sont produites dans un contexte de polarisation en Europe, avec une montée des actes antisémites, anti-israéliens et islamophobes depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza en octobre 2023. Les événements à Amsterdam ont choqué les Pays-Bas et suscité un débat sur la polarisation dans le pays.