"Retrouver les personnes et les rendre aux familles": une voiture a plongé dans la Meuse à Hastière mardi soir

L'espoir de retrouver une quelconque victime vivante est "nul", estiment les services de secours de la zone Dinaphi. Au lendemain des faits, la priorité est de retrouver la voiture. La Protection civile mènera donc les recherches après le lever du soleil pour faciliter le travail des plongeurs. Nous ignorons toutefois encore le nombre de victimes potentielles.

"La priorité est de retrouver les personnes et de les rendre aux familles, et dans un second temps, l'épave doit être évacuée car ce sont des voies navigables", explique le lieutenant Patrice Liétart, porte-parole de la zone de secours Dinaphi.