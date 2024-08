RDC: les Etats-Unis annoncent une aide de 424 millions de dollars

Les États-Unis ont annoncé mercredi à Kinshasa une assistance humanitaire et sanitaire de près de 424 millions de dollars à la République démocratique du Congo, en proie à une catastrophe humanitaire en raison des violences armées dans l'est.

L'annonce a été faite par l'ambassadeur des États-Unis en RDC Lucy Tamlyn et le représentant des États-Unis auprès des agences des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Jeffrey Prescott, en visite en RDC.

En deux ans et demi, le M23 s'est emparé de vastes pans de territoire, allant jusqu'à encercler presque entièrement Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu, où ont afflué des centaines de milliers de déplacés.

En proie à des violences armées chroniques depuis 30 ans, l'est congolais, en particulier la province du Nord-Kivu, connaît un pic de crise depuis novembre 2021, avec la résurgence du M23, rébellion soutenue par le Rwanda.

Les dix autres millions de dollars sont destinés à "l'assistance sanitaire" pour répondre à l'épidémie actuelle de Mpox (ou variole de singe) en RDC et dans d'autres pays touchés dans la région, d'après le communiqué.

L'agence des États-Unis pour le développement international (USAID) fait également don de 50.000 vaccins contre la Mpox à la RDC, qui est le pays le plus touché par cette épidémie, ajoute-t-on.

Au 3 août, l'Agence de santé de l'Union africaine Africa CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies du continent), dénombrait 14.479 cas confirmés et suspects et 455 morts dans le pays, soit une létalité d'environ 3%.