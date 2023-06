RDC: l'Onu appelle au démantèlement des maisons closes dans des camps de déplacés

Une responsable des Nations unies a appelé vendredi les autorités congolaises à démanteler des "maisons de tolérance" érigées selon elle dans et autour de camps de déplacés à Goma, dans l'est troublé de la République démocratique du Congo (RDC).

Représentante spéciale du Secrétaire général de l'Onu chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, Pramila Patten est en RDC depuis le 9 juin pour une visite officielle de huit jours.

Elle s'est notamment rendue mardi et mercredi à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu. Cette province frontalière du Rwanda et de l'Ouganda est au cœur des violences armées en cours depuis près de 30 ans dans l'est congolais, avec des rébellions répétées et des drames humanitaires constants.