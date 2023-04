RDC: soixante civils tués par les rebelles du M23, selon un responsable local

Selon le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru, Isaac Kibira, les victimes ont été tuées entre le 20 et le 25 avril par les rebelles du M23 (Mouvement du 23 Mars), une rébellion que le gouvernement congolais accuse d'être soutenue par le Rwanda - ce que Kigali dément.

"Le 20 avril 2023, lorsque le M23 est arrivé là-bas, on a massacré plus de 60 habitants" près des villages de Kashali et de Kazaroho, a affirmé M. Kibira, selon ce média en ligne.