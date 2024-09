Si le pape venait à tomber plus gravement malade, serait-il remplacé?

J-2 avant l'arrivée du Pape en Belgique et les préparatifs se poursuivent malgré l’annonce du Vatican hier : le pape est grippé, mais à priori, rien pour l’instant ne compromet sa visite. L'état de santé du pape a souvent fait la une de l’actualité ces derniers mois.

Il faut dire qu'il est âgé de 87 ans et depuis plusieurs années, il accumule les soucis de santé. On pense à son opération à l’abdomen, en juin 2023. Il en avait subi une autre, au colon, deux ans plus tôt. On lui connait aussi des fragilités aux hanches ou encore pas mal de soucis respiratoires. C’est d’ailleurs pour toutes ces raisons qu’il se déplace souvent en chaise roulante.